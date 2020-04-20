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Özekmekçi ‘yokum’ dedi

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Mayıs ayı içerisinde antrenmanların başlama ihtimali üzerine futbol adamları değerlendirmelerde bulunurken Niyazi Özekmekçi, “Antrenmanlarda ben yokum. Çünkü bir pandemi hastanemiz bile yoktur.” ifadelerini kullandı

Özekmekçi ‘yokum’ dedi

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

K-PET Liglerinde de sezonun kalan kısmının ne zaman oynanacağı belirsizliğini korurken Mayıs ayı içerisinde antrenmanların başlama ihtimali üzerine futbol adamları değerlendirmelerde bulunmaya başladılar. Gençlik Gücü yardımcı antrenörü Niyazi Özekmekçi de değerlendirmelerde bulunurken, sosyal medyada yaptığı açıklamasında, “Herkese sağlıklı antrenmanlar dilerim. Ama ben yokum. Çünkü bir pandemi hastanemiz bile yoktur. Böyle bir ortamda antrenmanlara çıkmam. Herkese başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.”

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