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Özekmekçi: Fedakârlık yaparız, ama…

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Gençlik Gücü yardımcı antrenörü Niyazi Özekmekçi, “Futbolcular, teknik adamlar fedakârlık yapsın deniyor. Yaparız sorun değildir. Pazartesi 50 derecede antrenman yapmaya da başlayalım. Ama inşallah kimse bu sürecin altında kalmaz.” açıklamasını yaptı

Özekmekçi: Fedakârlık yaparız, ama…

Futbolumuzda antrenmanların başlaması ve Güney Kıbrıs’ta liglerin tescil edilmesi sonrasında futbol adamlarımız sosyal medyada değerlendirmelerde bulundular.

Gençlik Gücü yardımcı antrenörü Niyazi Özekmekçi de liglerin tescil edilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

“Futbolcular, teknik adamlar fedakârlık yapsın deniyor. Yaparız sorun değildir. Bazıları egolarını tatmin etsin diye 50 derecede antrenman yapmaya da başlayalım. Sanki liglerimizde milyon dolarlar döner. Sizin istediğiniz, yapmak istediğiniz nedir? Futbolcuların psikolojik, maddi – manevi durumlarını ailelerini düşünmezsiniz.

Radikal kararlar alın. Ne isterse olsun herkes aldığınız kararlara saygılı olmak zorundadır. Ama sonra bunun hesabını veremezsiniz.

Ayrıca kulüplerde devlet katkısını alamadığında şikâyet etmesinler. Çünkü en büyük emekçiler onlardır. Pazartesi başlıyoruz. İnşallah kimse bu sürecin altında kalmaz.”

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