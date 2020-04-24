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Özekmekçi: Bizi Avrupa ile aynı kategoriye koymayınız

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Niyazi Özekmekçi, “Bizi Avrupa ile aynı kategoriye koymayınız. Çünkü onlar her türlü olanaklara sahiptirler. Bizim ülkeye gelince; hastane, yeterince test, saha, bütçe yoktur.”açıklamasını yaptı

Özekmekçi: Bizi Avrupa ile aynı kategoriye koymayınız

Gençlik Gücü yardımcı antrenörü Niyazi Özekmekçi, futbolda yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, antrenman ve maçların başlama ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.

Niyazi Özekmekçi’nin sosyal medyada yaptığı açıklamaları şöyle:

“Lütfen bizi Avrupa ile aynı kategoriye koymayınız. Çünkü onlar her türlü olanaklara sahiptirler. (Hastane, test, ekonomi, sahalar, salonlar, bütçe vs)

Örnekler verirsem, onlardaher antrenman öncesi test yapılacak. İki ay boyunca kampta kalacaklar. Ayrıca milyon dolarlık sponsorlukları vardır. Profesyonellik böyle bir şeydir. Bunlar olmasına rağmen bazı kesimler oynanmamasını istiyorlar.

Bizim ülkeye gelince; hastane,yeterince test,saha, bütçe yoktur. Buna futbolcu ve teknik adamların psikolojik durumunu ilave edin. Benim hayatım futboldur. Bende liglerin başlamasını isterim ama önemli olan sağlıktır.

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