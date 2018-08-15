Özdenkçi anısına oynadılar

Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen 2. Meral Özdenkçi anı maçı geçtiğimiz gün oynandı.

Doğu bölgesi ekibi Gençler Birliği ile Batı bölgesi ekiplerinden Lefke, merhum Meral Özdenkçi Anı Maçı'nda Cihangir Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Karşılıklı ataklar ile geçen maçı 2-1 kazanan Lefke takımı oldu. Lefke’ye galibiyeti getiren golleri Semih, Isaac atarken, Gençler Birliği’ni tek golü Tacettin Köse’den geldi. Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen 2. Meral Özdenkçi anı maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmayı yöneten hakemlere plaketleri İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, merhum Meral Özdenkçi’nin eşi Mustafa Özdenkçi, oğlu Kemal Özdenkçi ve kız kardeşi Ayşe Tağmen tarafından verildi.