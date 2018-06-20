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Özcan, Ozanköy’de gibi

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Özcan, Ozanköy’de gibi
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Gençlik Gücü’nün serbest transfer hakkı bulunan başarılı sol kanat futbolcusu Özcan Saygı, yeni takımını büyük oranda belirledi.

Girne kulüplerinden teklifler alan Özcan Saygı, tercihini yeni sezonda K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ozanköy’den yana kullanma konusunda Ozanköy yönetimi ile büyük oranda anlaştı.

Özcan, Ozanköy’ün, Tayfun Kurtarıcoğluları yönetiminde yeniden K-PET Süper Lige dönme hedefinde olacak olmasından dolayı tercihini bu kulüpten yana kullanmayı istiyor.

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