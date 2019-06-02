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Özçalışkan, Çetinkaya'da

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Özçalışkan, Çetinkaya'da
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Futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Ali Özçalışkan, futbolumuzun önemli kulüplerinden Çetinkaya'da görev yapacak. Ali Özçalışkan,  11Haziran'da antrenmanlara başlayacak olan Çetinkaya Futbol Akademisinde görev yapacak. Ali Özçalışkan, Çetinkaya Futbol Akademisi koordinatörlüğüne getirildi.  

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