Özçalışkan, Çetinkaya'da

Futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Ali Özçalışkan, futbolumuzun önemli kulüplerinden Çetinkaya'da görev yapacak. Ali Özçalışkan, 11Haziran'da antrenmanlara başlayacak olan Çetinkaya Futbol Akademisinde görev yapacak. Ali Özçalışkan, Çetinkaya Futbol Akademisi koordinatörlüğüne getirildi.