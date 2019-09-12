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Özbahar’la ilgili karar verildi

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Türk Ocağı'nın, Ali Özbahar’la ilgili sunduğu dilekçenin kararını verirken, futbolcunun bonservisinin Küçük Kaymaklı'da olduğunu kararlaştırdı

Özbahar’la ilgili karar verildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübünün, Ali Özbahar’la ilgili sunmuş olduğu dilekçenin kararını verdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunun konu ile ilgili aldığı karar şöyle:

"Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün 11.09.2019 tarihinde futbolcu Ali Özbahar’la ilgili sunmuş olduğu dilekçenin reddedilmesine karar verilmiştir.

Şöyle ki ilgili futbolcu bonservis belgesinin Türk Ocağı Limasol tarafından karşılıklı olarak anlaşarak (usulüne uygun) transfer dönemi içerisinde K. Kaymaklı Spor Kulübüne verilmesinden dolayı (K.Kaymaklı SK. İlgili futbolcunun bonservis belgesini federasyona vermiştir) ilgili futbolcunun Türk Ocağı Limasol futbolcusu olmadığından dolayı sunmuş olduğu belgelerin ve/veya vize işleminin geçersiz olduğu nedeniyle ilgili futbolcuya lisans işlemi yapılamayacağına; karar verilmiştir."

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