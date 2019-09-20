Özbahar, 75,000 TL'ye Ocak'ta

Tahkim Kurulu'nun, Ali Özbahar konusunda 2 gün süre tanıdığı, sürenin dolmasına kısa süre kala Türk Ocağı Limasol, Ali Özbahar transferinde mutlu sona ulaştı.
Ali Özbahar, 75,000 TL bonservis ücreti karşılığında Küçük Kaymaklı'dan, uzun süredir antrenmanlarına çıktığı Türk Ocağı Limasol'a transfer oldu. Ali, Türk Ocağı Limasol'un Pazartesi akşamı Çetinkaya ile oynayacağı maçta takımının formasını giymeye başlayacak.
Tahkim Kurulu'nun, Ali Özbahar konusunda 2 gün süre tanıdığı, sürenin dolmasına kısa süre kala Türk Ocağı Limasol, Ali Özbahar transferinde mutlu sona ulaştı.