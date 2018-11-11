Ozanköy’ün yıldızı var

Ozanköy, Bekir Yıldız’ın hat trick yaptığı maçta güçlü Yalova’yı 3-0 mağlup ederek zirve yarışına iyice ortak oldu

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Osman Küçük, İsmail Egeli, Mert Ercan Bulut

Ozanköy: Feyyaz, Hasan, Ali, Saydam, Nedim(Aytun), Bekir, Murat(Ersal), Muhammed, Aksel(Yulıan), M.Besli, Mustafa

Yalova: Kıvanç, Çağan, Hakan, Selçuk, Mehmet Kum, Ahmet, İsmail, Mehmet, Sergülen(İbrahim), M.Kanat, Civan(Ali)

Goller: 49, 56, 90.Dk Bekir Yıldız(Ozanköy)

Kırmızı Kart: 72.Dk Hasan Yanaroğlu(Ozanköy)

K-Pet 1. Ligin zirvesine oynamak isteyen iki takım Ozanköy ile Yalova arasındaki maçı kazanan Ozanköy, sıralamada da rakibini geride bıraktı.

Karşılaşmanın ilk devresinde geliştirdikleri ataklarda buldukları pozisyonları değerlendiremeyince ilk devre 0-0 eşitlikle son buldu.

Karşılaşmanın 2.devresine hızlı başlayan ev sahibi takım Ozanköy oldu. 49.dakikada gelişen Ozanköy atağında Bekir Yıldız topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 56.dakikada gelişen bir başka Ozanköy atağında takımın golcüsü Bekir Yıldız yine topu ağlara gönderince skoru 2-0 yaptı.

Maçın 72.dakikasında Ozanköy’den Hasan Yanaroğlu, orta hakem Osman Küçük’ten kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra Yalova’nın gol çabaları sonuç vermezken 90.dakikada Ozanköy’ün yıldızı Bekir Yıldız bir kez daha sahne alarak attığı golle maçın skorunu da belirlemiş oldu 3-0