Ozanköy’ün, yıldızı parladı

Ozanköy, maça çok iyi motive olan yıldızı Bekir Yıldız’ın 2 golüyle Değirmenlik’i deplasmanda mağlup ederek, kendine geldi. Değirmenlik ise puansız son sırada kaldı

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Hakan Gül, Burak Mandıralı, Ahmet Özkurtuluş

Değirmenlik: Enver, Gençali, Hasan Mercan (Necati), Turan, Arif (Burak), İbrahim, Kemal, Onur, Fehim, Yusuf (Kayhan), Halit

Ozanköy: Feyyaz, Saydam (Ersal), Bekir, Aytun (Dalyan), Ahmet, Muhammet, Hasan, Aksel (Roman), Ali, Murat, Mustafa

Goller: 19., 78 Dk. Bekir Yıldız, 44. Dk. Ali (Ozanköy)

K-PET Birinci Lig’de sezona kötü başlayan 2 ekibin maçında, maça hızlı başlayan Ozanköy rakibi üzerine baskı yapmaya başladı.

19. dakikada gelişen atakta Bekir Yıldız topu filelere göndererek takımını Ozanköy’ü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

44. dakikada gelişen atakta ise Ali topu filelere göndererek skoru 2-0 yaparken, karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Ozanköy’ün üstünlüğünde tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Ozanköy kontrollü oyunu tercih ederken Değirmenlik’in yüklendiği dakikalarda kontra ataklarda etkili oldu. Bu ataklardan birinde Bekir, Ozanköy adına 78’de skoru belirleyen golü attı. 3-0

Maçı kazanarak haftayı 3 puanla kapatan Ozanköy, bu sonuçla puanını 8’e çıkararak 7. Sırada yer alırken, yeni başkanı Gülhan Karaziz’e de hoşgeldin demiş oldu. Gençali ve Hasan Mercan’ı da takıma göndermesine rağmen maçı kaybeden Değirmenlik ise beşinci hafta sonunda da puanla tanışamadı ve ligin dibinde kaldı.