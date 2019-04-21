Ozanköy’ün süper inadı

Ozanköy, konuk ettiği Akova’yı ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, K-PET Süper Lige direk çıkma şansını sürdürdü

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Ali Karahasan,

Ozanköy: Mehmedemin, Saydam, Aytun, Ali, Mustafa, Özcan Dağ (Dk.71 Ersal), Aksel, Bekir, Özcan Saygı (Dk.60 Muhammed), Lawrance (Dk.90 Yulian), Hasan.

Akova Vuda:Çağatay, Osman, Hasan, Cemil, İrfan, İsmet, Berhan, Abdullah (Dk.74 Hasan), Salih (Dk. 74 Hakan), Hüseyin (Dk.65 Aziz), Derviş.

Gol: Dk.69 Mustafa Çiçekli (Ozanköy)

K-Pet Birinci Ligin 27.haftasında zirveyi ilgilendiren önemli mücadelede Ozanköy, konuk ettiği Akova’yı ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, K-PET Süper Lige direk çıkma şansını sürdürüp, bire bir rakibiyle play off hattında puan farkını da açtı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 69. dakikada rakip ceza alanı içerisinde meydana gelen karambolde röveşata ile stoper Mustafa Çiçekli kaydetti.

Bu sonuçla Ozanköy puanını 53’e yükseltip Süper Lig iddiasını sürdürürken, Akova 45 puanda kalıp, K-PET Süper Lige çıkma şansını azalttı.