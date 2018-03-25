Ozanköy’ün şakası yok

Ozanköy, 2 haftalık galibiyet sürecinden sonra lider Yenicami deplasmanında galibiyeti kıl payı kaçırarak 1 puana razı olmasına rağmen, kümede kalma umutlarını yeşertmeye devam etti. Yenicami ise yoğun ve zorlu seri sonrasında puan kaybı yapmasına rağmen 4 puan farkla liderliğini sürdürdü

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler-Hüseyin Özaşık-Sertan Alkın

YENİCAMİ:Ercan-Oladele-Salih(Hasan dk. 69)-M.Altın-Ünal-Tansel-M.Gökta-J.Ebuka-J.Okoli-(Farouk dk.69)-Behiç(Osman dk.66)-Yasin

OZANKÖY: M.Emin-Hasan-Zihni-Lewis-Naimke-Serhan(Mustafa dk.67)-Muhammed-Ertaç-Bekir-Ahmet(Alpay dk.27)(Murat dk. 90+2)

GOLLER: Dk. 88 J.Ebuka (YENİCAMİ), Dk. 52 Etaç (OZANKÖY)

K-Pet Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde lider Yenicami ile lig sonuncusu Ozanköy karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Yenicami'nin golünü 88. dakikada John Ebuka atarken, Ozanköy'ün golünü 52. dakikada Ertaç Taşkıran kaydetti.

4. dakikada gelişen Yenicami atağında Mehmet Altın sağ taraftan rakip ceza alanına girdi. Pasında Tansel boş pozisyonda topu dışarı attı.

14. dakikadaki atakta Yenicami’den John Okoli sol taraftan rakip ceza alanına girdi, rakibinden kurtulduktan sonraki vuruşunda kaleci topu kornere attı.

52. dakikada Ozanköy öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Bekir ceza alanındaki Ertaç’ı gördü. Ertaç boş pozisyonda vuruşunu yapmadı, kaleciyi geçmek isteyince seken top tekrar önüne geldi. Vuruşunda Oladele’nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Ozanköy deplasmanda 1-0 öne geçti.

65. dakikada ani gelişen Ozanköy atağında Bekir sol taraftan tıpkı atılan gol gibi rakip ceza alanına girdi. Pasında Ertaç bom boş pozisyonda topu filelere gönderemedi. Defanstan seken topa bir kez daha vurdu ancak defans bu ke topu uzaklaştırınca Ozanköy 2 farklı öne geçme şansını kullanamadı.

88. dakikada Yenicami aradığı golü buldu. M.Göktaş’ın sağdan ortasında kaleci M.Emin de topa çıkamayınca John Ebuka kafa vuruşu ile topu ağlara yollayarak skoru 1-1 yapan golü attı.

90+3’ncü dakikada Yenicami’den M.Göktaş’ın pasında Mehmet Altın ceza alanı içinden topa çok kötü vurarak üstten dışarı gönderince maç 1-1 sona erdi. Bu beraberlikle Yenicami 51 puana yükselterek sahasında önemli 2 puan kaybı yaşadı. Ozanköy ise 18 puana yükselerek moral buldu.

Gençler maçını Yenicami gençleri 6-1 kazandı.