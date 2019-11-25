Ozanköy’ün olağanüstü başkanı Karaaziz

İsa TABAK

K-Pet 1. Lig’in Girne Bölgesi takımlarından Ozanköy’ün, başkan Mustafa Karabina’nın istifası nedeniyle gündeme gelen “Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu” yapıldı.

Başkanlığa talip olacak üyelerin adaylıklarını, genel kurulun başlamasına 48 saat kalıncaya kadar kulüp genel sekreterliğine yazılı olarak bildirmelerinin tüzük gereği zorunlu olduğu genel kurulda, hukuki prosedürü yerine getiren tek aday Gülhan Karaaziz, Ozanköy kulüp lokalinde yapılan genel kurulda üyelerin onayıyla başkanlığa seçildi.Gülhan Karaaziz, Ozanköy’de daha önce de olağanüstü genel kurul sonrasında başkanlık görevi yapmıştı.