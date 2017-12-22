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Ozanköylüler kenetlendi

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Ozanköylüler kenetlendi
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İsa TABAK

K-PET Süper Lig’de son sıraya gerileyerek moral motivasyon olarak gerileyen Ozanköy'de, Sami Otçuoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu dayanışma gecesi düzenleyerek Ozanköylüler’i kenetlerken, morallerin de yerini gemlesini sağladı.

Başkan Sami Otçuoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan geceye yoğun katılım olurken, yapılan açık artırmada da kulübe bağış toplandı. Cratos Otel’de kulübün destekçilerinden işadamı Bulut Akacan tarafından finanse edilerek düzenlenen gecede, coşku, Grup Frekans konseriyle doruğa çıktı.

Başkan Sami Otçuoğlu gecede yaptığı konuşmada ligde şu anda bulundukları konumun kendilerini üzdüğünü söylerken, devre arasında yapacakları transferlerle kadroyu güçlendirip, play out oynamadan sezonu tamamlayacaklarını belirtti.

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