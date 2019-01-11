Ozanköy’den Mete bombası

K-PET Süper Lige yükselme hedefindeki K-PET Birinci Lig ekibi Ozanköy, ara transferde önemli transferler gerçekleştirirken, Çetinkaya ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Mete Sağır’ı bonservisli olarak kadrosuna kattı. Öte yandan daha önce de Ozanköy’de oynayan Cemil Şenkahraman son iki sezondur oynadığı Girne Halk Evi'nden takıma geri döndü.