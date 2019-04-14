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Ozanköy’den lidere ağır darbe

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Ozanköy, lider Göçmenköy’ü deplasmanda mağlup ederek rakibinin şampiyonluk hedefine ağır darbe vururken, Süper Lige direk çıkma şansını da devam ettirdi

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Ozanköy’den lidere ağır darbe
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K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki 2 takımın maçında Ozanköy, geriye düştüğü maçta lider Göçmenköy’ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Serkan Durmaz’ın yönettiği Göçmenköy Stadındaki maçın ilk devresini Göçmenköy, Burak’ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede rüzgraı da arkasına alan Ozanköy, önce Saydam ile 1-1’i yakalarken, daha sonra Özcan Dağ ile skoru 1-2 yapıp maçı kazandı.

Ozanköy, aldığı galibiyetle lider Göçmenköy ile puan farkını 6’ya indirirken, rakibinin de şampiyonluk hedefini riske attı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

26

18

2

6

51

28

23

56

2.

DÜZKAYA KOSK

26

17

2

7

48

23

25

53

3.

OZANKÖY SK

26

14

8

4

50

36

14

50

4.

AKOVA VUDA TÇB

26

12

9

5

61

30

31

45

5.

HAMİTKÖY ŞHSK

25

13

6

6

57

38

19

45

6.

MESARYA SK

26

11

7

8

58

48

10

40

7.

YALOVA SK

26

10

9

7

31

29

2

39

8.

BOSTANCI BAĞCIL SK

26

10

5

11

44

41

3

35

9.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

26

8

9

9

49

37

12

33

10.

KARŞIYAKA ASK

26

8

9

9

38

38

0

33

11.

MARAŞ GSK

26

8

4

14

36

54

-18

28

12.

DOĞANCI SK

26

7

5

14

34

54

-20

26

13.

ÇANAKKALE TSK

26

8

2

16

29

66

-37

26

14.

MORMENEKŞE GB

25

7

4

14

37

51

-14

25

15.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

26

7

4

15

28

45

-17

25

16.

DEĞİRMENLİK SK

26

5

3

18

29

62

-33

18
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