Ozanköy’den lidere ağır darbe

Ozanköy, lider Göçmenköy’ü deplasmanda mağlup ederek rakibinin şampiyonluk hedefine ağır darbe vururken, Süper Lige direk çıkma şansını da devam ettirdi

K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki 2 takımın maçında Ozanköy, geriye düştüğü maçta lider Göçmenköy’ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Serkan Durmaz’ın yönettiği Göçmenköy Stadındaki maçın ilk devresini Göçmenköy, Burak’ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede rüzgraı da arkasına alan Ozanköy, önce Saydam ile 1-1’i yakalarken, daha sonra Özcan Dağ ile skoru 1-2 yapıp maçı kazandı.

Ozanköy, aldığı galibiyetle lider Göçmenköy ile puan farkını 6’ya indirirken, rakibinin de şampiyonluk hedefini riske attı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

