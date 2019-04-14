Ozanköy’den lidere ağır darbe

K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki 2 takımın maçında Ozanköy, geriye düştüğü maçta lider Göçmenköy’ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Serkan Durmaz’ın yönettiği Göçmenköy Stadındaki maçın ilk devresini Göçmenköy, Burak’ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci devrede rüzgraı da arkasına alan Ozanköy, önce Saydam ile 1-1’i yakalarken, daha sonra Özcan Dağ ile skoru 1-2 yapıp maçı kazandı.
Ozanköy, aldığı galibiyetle lider Göçmenköy ile puan farkını 6’ya indirirken, rakibinin de şampiyonluk hedefini riske attı.
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
26
|
18
|
2
|
6
|
51
|
28
|
23
|
56
|
2.
|
26
|
17
|
2
|
7
|
48
|
23
|
25
|
53
|
3.
|
26
|
14
|
8
|
4
|
50
|
36
|
14
|
50
|
4.
|
26
|
12
|
9
|
5
|
61
|
30
|
31
|
45
|
5.
|
25
|
13
|
6
|
6
|
57
|
38
|
19
|
45
|
6.
|
26
|
11
|
7
|
8
|
58
|
48
|
10
|
40
|
7.
|
26
|
10
|
9
|
7
|
31
|
29
|
2
|
39
|
8.
|
26
|
10
|
5
|
11
|
44
|
41
|
3
|
35
|
9.
|
26
|
8
|
9
|
9
|
49
|
37
|
12
|
33
|
10.
|
26
|
8
|
9
|
9
|
38
|
38
|
0
|
33
|
11.
|
26
|
8
|
4
|
14
|
36
|
54
|
-18
|
28
|
12.
|
26
|
7
|
5
|
14
|
34
|
54
|
-20
|
26
|
13.
|
26
|
8
|
2
|
16
|
29
|
66
|
-37
|
26
|
14.
|
25
|
7
|
4
|
14
|
37
|
51
|
-14
|
25
|
15.
|
26
|
7
|
4
|
15
|
28
|
45
|
-17
|
25
|
16.
|
26
|
5
|
3
|
18
|
29
|
62
|
-33
|
18