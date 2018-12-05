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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Ozanköy’de Murat da yok

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Ozanköy’de Murat da yok
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K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesinden uzaklaşmak istemeyen Ozanköy’ün başarılı futbolcusu Murat Gertik, 12. haftada deplasmanda oynayacakları zorlu Akova maçında forma giyemeyecek. Murat Gertik, Ozanköy’ün 2-0 kaybettiği Göçmenköy maçında sarı kart görerek 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden Ozanköy’de, Murat’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Saydam Soy’un da zorlu deplasmanda oynamayacak olması, teknik direktör Rıza Erseven’in işini zorlaştırıyor.

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