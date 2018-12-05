Ozanköy’de Murat da yok

K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesinden uzaklaşmak istemeyen Ozanköy’ün başarılı futbolcusu Murat Gertik, 12. haftada deplasmanda oynayacakları zorlu Akova maçında forma giyemeyecek. Murat Gertik, Ozanköy’ün 2-0 kaybettiği Göçmenköy maçında sarı kart görerek 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden Ozanköy’de, Murat’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Saydam Soy’un da zorlu deplasmanda oynamayacak olması, teknik direktör Rıza Erseven’in işini zorlaştırıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.