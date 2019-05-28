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Ozanköy’de Ergengil sesleri

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Ozanköy’de Ergengil sesleri
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K-PET Birinci Lig play off grubunu ikinci sırada tamamlayarak K-PET Süper Ligin kapısında dönen Ozanköy’de yapılması planlanan genel kurulda, Selçuk Ergengil, başkan adayı olacak. Selçuk Ergengil, başkan adayı olarak öncelikli hedefinin takımı toparlamak ve alt yapıya önem vermek olduğunu açıklarken, başkan seçilmesi halinde asbaşkan ve sporcu sorumlusu olarak Mustafa Karabina’nın görev yapacağını açıkladı

Bu arada Ozanköy orta sahasının önemli ismi Muhammedali Uçar’a, Küçük Kaymaklı’dan transfer teklif geldi. Başkan adayı Selçuk Ergengil takımın önemli isimleri Bekir ve Saydam’ı ise kadroda tutmaya çalışacak.

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