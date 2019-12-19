Ozanköy ve Maraş'a ağır maddi ceza geldi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, maçlarına çıkmayan Ozanköy ve Maraş'a ağır maddi ceza verdi.
Girne Pia Bella Sahasında Girne Halk Evi ile Ozanköy arasında oynanması gereken U 21 I.Lig maçında, Ozanköy takımı sahaya gelmedi. Bu nedenle maç tatil edildiği için Ozanköy’e, hükmen mağlup kabul edilerek eksi -3 puan cezası, ilgili müsabaka için tayin edilen hakemlerin masraflarının karşılanması ve üç asgari ücret para cezası verildi.
Yeni Erenköy Stadında Sipahi ile Maraş arasında oynanması gereken U 17 lig müsabakası Maraş'ın gelmemesi nedeniyle ilgili hakem tarafından tatil edildi.
Maraş'ın, hükmen mağlup kabul edilerek eksi -3 puan cezası, ilgili müsabaka için tayin edilen hakemlerin masraflarının karşılanması ve üç asgari ücret para cezası verildi.