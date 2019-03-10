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Ozanköy'ün, Mağusa'daki kısmeti beraberlik

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Ozanköy, Mağusa'da oynadığı ikinci maçtan da beraberlikle ayrıldı. Dumlupınar ise adeta beraberlikler takımı haline geldi

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Ozanköy'ün, Mağusa'daki kısmeti beraberlik
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Stadyum: Dr Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Fatih Bardakçıoğlu, Halil Canaloğlu

Dumlupınar: Türkan, Burak, İsmail, Abbas, Ali Bayır(Ender), Hüseyin, Ali Yıldırım, Hicabi, Berke(Mert), Turgut, Tahsin(Emir)

Ozanköy: Feyyaz, Ali Nazlıoğlu, Mustafa, Yulian, Aksel(Gökhan), Saydam(Özcan Saygı), Özcan, Aytun, Hasan, Lawrance, Ersal(Bekir)

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Ozanköy, Mağusa'da oynadığı ikinci maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ozanköy, Maraş'tan sonra Dumlupınar ile de berabere kaldı.

Yonpaş Dumlupınar ise adeta beraberlikler takımı haline gelirken, üst üste beşinci beraberliğini aldı.

Farklı hedeflerdeki 2 takımın mücadelesinde taraflar açık futbolu tercic etmelerine ve pozisyon üretmelerine rağmen gol atamadılar ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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