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Ozanköy'ün kahramanlık öyküsü

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Ozanköy, yeni teknik direktörü Kılıçali Kahraman yönetiminde çıktığı ilk maçta Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup ederek kendine geldi

Ozanköy'ün kahramanlık öyküsü
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İsa TABAK

K-PET Birinci Ligde 8. haftada Ergin Şahdur Stadında oynanan maçta Ozanköy, yeni teknik direktörü Kılıçali Kahraman yönetiminde çıktığı ilk maçta Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup ederek kendine geldi.

Evinde bir mağlubiyet daha alan Karşıyaka'da, Hüseyin Konyalıoğlu maç sonunda maçın hakemi Serkan Şimşek'ten kırmızı kart görürken, oldukça sert geçen karşılaşmada 8 de sarı kart çıktı.

Maça Ozanköy etkili başlarken, takımın yıldızı Buğra Barın takımını deplasmanda öne geçiren golü atarken, devre de bu golle 0-1 sona erdi.

İkinci devrede her 2 takımın da çabaları gol üretmeye yeterli olmazken, Ozanköy maçı kazanarak 8 puana yükselip, düşme hattından çıktı. Karşıyaka ise aldığı mağlubiyetle istikrarsız gidişini sürdürüp sıkıntılı bölgede kaldı.

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