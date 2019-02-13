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Ozanköy tura Uçar

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Ozanköy tura Uçar
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Kıbrıs Kupası ikinci tur maçında 2 komşu K-PET Birinci Lig ekibi Ozanköy ile Düzkaya, Mustafa Özkayım Stadında, Zekai Töre’nin yönettiği maçta karşı karşıya geldiler. Uzatmaya giden maçta, Ozanköy, Düzkaya’yı 3-2 mağlup etti.

Ozanköy, Düzkaya karşısında ilk devrede Saydam’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İkinci devrede Ozanköy, yine Saydam ile farkı 2’ye çıkarmasına rağmen, Düzkaya, Süleyman ve Nersin’in penaltıdan attığı gollerle maççı 2-2’ye taşıdı. Ozanköy uzatma dakikalarında ise Muhammedali Uçar’ın golüyle maçı 3-2 kazanırken, çeyrek finale yükseldi.

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