Ozanköy seriye devam ediyor

Stadyum: Mustafa Kayım Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Cemal Sarı, Engin Akagin
Ozanköy: Feyyaz, Saydam (77.Dk Özcan) Aytun, Mustafa, Hasan Yanaroğlu, Aksel, Bekir, Yulian, Lawrance (64.Dk Muhammet Uçar) Gökhan (6.Dk Ersal) Ali Nazlıoğlu
Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Salih, Agit, Michael (45.Dk Osman) Furkan, Hasan Akkuyu (64.Dk Ali Gürkan) Muhammet, Toykan (74.Dk Ardahan) İbrahim, Mert
Goller: 33.Dk Saydam (P), 39.Dk Bekir, 60.Dk Lawrance (Ozanköy), 70.Dk Ali Gürkan (Hamitköy)
Hamit SAKALLI
K-PET Birinci Ligde üst sıraların önemli maçında Hamitköy ilk bölümde 3 net pozisyonu değerlendiremediği maçta Ozanköy’e mağlup oldu. Hamitköy hakem Hakan Ünal’ın aleyhine verilen penaltı ve leyhine verilmeyen penaltı kararlarına yoğun itirazlarda bulundu.
7.Dk: Hamitköy atağında soldan ceza sahasına giren Furkan’ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
26.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Muhammet kaleci Feyyaz ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Feyyaz gole izin vermedi.
33.Dk: Ozanköy atağında oluşan karambolde hakem Hakan Ünal topun Agit’in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Saydam topu filelere gönderdi. Ozanköy 1-0 Hamitköy
38.Dk: Ozanköy atağında Hasan Yanaroğlu’nun vuruşunda top üst direkten geri geldi.
39.Dk: Ozanköy atağında Aytun sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Bekir’in vuruşunda top filelere gitti. Ozanköy 2-0 Hamitköy
60.Dk: Ozanköy atağında Lawrance rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası dışından şutunda topu filelere gönderdi. Ozanköy 3-0 Hamitköy
70.Dk: Hamitköy atağında Mert’in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ali vuruşunda topu filelere gönderdi. Ozanköy 3-1 Hamitköy