Ozanköy paramparça

Ozanköy’de, yönetim kurulunun, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği sporcu toplantısı, yaşanan tartışmalardan dolayı yarım kalırken, antrenör Seran Kaşif’ten sonra kaleci antrenörü Ahmet Çeliker (Zenga) de takımdan ayrıldığını açıkladı

Süper Lig’in yeni ekibi Ozanköy’de, Sami Otçuoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği sporcu toplantısı, yaşanan tartışmalardan dolayı yarım kaldı.

Yönetimin, takımı şampiyon yapan futbolcuların alacaklarını ödemeden, yüksek ücretlere transfer yapma girişimleri ve bu girişimlerin günün sonunda yarım kalması, futbolculardaki öfkeyi tırmandırdı.

Futbolcuların Sami Otçuoğlu’na, tepki gösterdikleri ve birleşme çalışmaları yapılan Tatlısu’nun futbolcularıyla takım kurması çağrısı yaptıkları öğrenilirken, takımda kalmak istemediklerini, yüksek sesle söyledikleri bilgisi edinildi.

Bu arada geçtiğimiz sezon takımda kaleci antrenörü olarak görev yapan Ahmet Çeliker (Zenga), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının yarım kaldığını açıklarken, yeni sezonda takımda görev almama kararını, başkan Sami Otçuoğlu’na bildirdiğini belirtti.

Ozanköy yönetimi, teknik direktörlük için teklif götürdükleri Hüseyin Cantürk’ün taleplerini ise fazla bulurken, Toygar Davulcu’dan sonra Cantürk ile de anlaşamadı.