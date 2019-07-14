Ozanköy, Kaymaklılılar’ın peşinde

Birinci Ligdeki Girne temsilcilerinden Ozanköy’de Mustafa Karabina başkanlığındaki yönetim kurulu, antrenör Okan Atav’ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ozanköy geçtiğimiz sezon da takımın formasını başarıyla giyen Küçük Kaymaklı futbolcusu Ersal Hafız’ın yanı sıra yine aynı takımdan Ahmet Aydoğdu’yu kadrosuna katmak için girişim başlattı.

Küçük Kaymaklı yönetimi de genç futbolcuların gelişi adına kiralık transfere sıcak bakarken, görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.