Ozanköy galibiyeti hatırladı

Ozanköy, Lapta karşısında kazanarak 7 hafta sonra galip gelirken, düşüşünü sürdüren Lapta, sıkıntılı bölgede kaldı

K-PET Birinci Lig'de 15. haftanın önemli maçında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takımın maçın kazanan Ozanköy oldu.

Hüseyin Eyyüplerin yönettiği Mustafa Özkayım Stadındaki maça Ozanköy etkili başlarken, henüz 6. dakikada Özcan Saygı takımını 1-0 öne geçirdi. Lapta bu gole 20'de Selçuk Soyer ile cevap verince devre 1-1 sona erdi.

Düşme hattından çıkmak için mutlak kazanması gereken Ozanköy ikinci devre etkili oyununu sürdürdü. 59'da genç Güler takımını 2-1 öne geçirdi. Bu skoru maç sonuna kadar taşımayı başaran Ozanköy, Buğra'nın son dakika kırmızı kart görmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı bildi.