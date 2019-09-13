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Ozanköy'den imza şov

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Ozanköy'den imza şov
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K-PET Birinci Lig ekibi Ozanköy dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda adeta imza şov yaptı. Ozanköy, 7 futbolcuya resmi imza attırdı. Ozanköy, Yeşilova'dan Okan Kibar, Değirmenlik'ten Savaş Yılmaz, Pınarbaşı'ndan Necat, Küçük Kaymaklı'dan Oğuzhan ve Kaan, kaleci Burak ve Aytekin'i transfer ederek, neredeyse takımını yenilemiş oldu.

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