Ozanköy'den imza şov

K-PET Birinci Lig ekibi Ozanköy dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda adeta imza şov yaptı. Ozanköy, 7 futbolcuya resmi imza attırdı. Ozanköy, Yeşilova'dan Okan Kibar, Değirmenlik'ten Savaş Yılmaz, Pınarbaşı'ndan Necat, Küçük Kaymaklı'dan Oğuzhan ve Kaan, kaleci Burak ve Aytekin'i transfer ederek, neredeyse takımını yenilemiş oldu.