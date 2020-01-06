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Ozanköy de sallantıda

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Akova ve Doğancı'nın maddi sorunlardan dolayı K-PET Birinci Lige başlayamamasından sonra Ozanköy de benzer sıkıntıları yaşamaya başladı

Ozanköy de sallantıda

İsa TABAK

Maddi sorunlardan dolayı zora giren kulüplerimizin arasına Ozanköy'de girerken, kırmızı beyazlı kulüpte A Takım futbolcuları gözden çıkarılırken, U21 Takımı ile sezonun tamamlanması hedefleniyor.

K-PET Birinci Ligde Akova ve Doğancı maddi sorunlardan dolayı lige başlayamazken, Ozanköy de benzer sıkıntıları yaşamaya başlarken, başkan Gürkan Karaaziz, yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"A Takım futbolcularımızla yaptığımız toplantıda futbolcularımız bizden peşin ödeme istediler. Biz de böyle bir kulübün olmadığını, peşin ödeme yapan kulüp bulana, transfer olma izni vereceğimizi söyledik.

Bugün KTFF başkanı Hasan Sertoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek, Birinci Lige U21 Takımımız ile devam etmek istediğimizi aktaracağız. Birinci Ligi bozmamak için, U21 Liginden çekilme düşüncemizi aktarıp, görüşlerini dinleyeceğiz."

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