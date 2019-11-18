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Ozanköy'de futbolcu isyanı

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Ozanköy'de futbolcu isyanı

İsa TABAK

K-PET Birinci Ligde sezona kötü başlayan ve alt sıralarda yer alan Ozanköy'de başkan Mustafa Karabina'nın istifa kararından sonra futbolcular da isyan ederek, antrenmanlara, gerekirse de maçlara çıkmama kararı aldılar.

Kulüpte toplantıya çağrılmalarına rağmen kulüpte kendileriyle hiç bir yöneticinin görüşmeye gelmemesi futbolcuları kızdırırken, antrenmanlara çıkmama kararı aldılar. Bu karara gerekçe olarak ise "Maddi sözlerin yerine getirilmemesi, yönetim ilgisizliği, saha ve malzeme sorunu ile başkanın maçlara dahi gitmemesi" sıralandı.

Motivasyonlarının kaybolduğunu açıklayan futbolcular, içinden çıkılmaz durum içerisinde antrenmanlara, gerekirse de maçlara çıkmama kararı aldılar.

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