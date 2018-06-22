Ozanköy, Dağer’i istiyor

Ozanköy, K-PET Süper Lig’e dönme hedefi doğrultusunda transfer girişimlerine devam ederken, Tayfun Kurtarıcoğluları’nın eski öğrencisi Talat Dağer’in transferinde büyük yol kat etti

Yeni sezonda K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ozanköy transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ozanköy’ün, Tayfun Kurtarıcoğluları yönetiminde yeniden K-PET Süper Lige dönme hedefinde olacak olmasından dolayı başlattığı transfer girişimleri devam ediyor. Tecrübeli kaleci Mehmedemin’i kalede tutacak olan Ozanköy, Özcan Saygı’nın transferini de bitirme aşamasına gelirken, bu kez de deneyimli futbolcu Talat Dağer’in transferine yöneldi.

Tayfun Kurtarıcoğluları’nın Alsancak Yeşilova’dan eski öğrencisi olan ve 2 sezon önce Alsancak Yeşilova’nın, geçen sezon da ikinci devrede kiralık oynadığı Gönyeli’nin K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Talat Dağer’i transfer etmek isteyen Ozanköy, bu transferde de büyük yol kat etti.