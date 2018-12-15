Ozanköy, Çanakkale'de mamurladı

Ozanköy, Çanakkale'yi farklı mağlup ederek, haftalardır süren galibiyet hasretini sonlandırdı

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

Ozanköy: Feyyaz, Aytun, Ali, Mustafa, Hasan Yanaroğlu, Aksel (89’ Murat Besli), Murat, Bekir (75’ Hasan Basri), Julian, Nedim (55’ Ahmet), Ersal

Çanakkale: Umut, Özmen (82’ Tuncay), Çağdaş, Talha, Ali Öztürk (68’ Ahmet Karadoğan), Bekir (78’ Cemal), Ekrem, Uvanç, Hasan Kurt, Selçuk, Oğuzhan

Goller: 56’ Hasan Yanaroğlu, 62’ ve 88’ Aksel (Ozanköy)

K-PET Birinci Lig'de orta sıralardan üst sıralara yaklaşmak isteyen Ozanköy, orta sıralardan alt sıralara gerilemek istemeyen Çanakkale'yi farklı mağlup ederek, haftalardır süren galibiyet hasretini sonlandırdı.

Özellikle ikinci devredeki oyunu ile rakibini mağlup eden Ozanköy'de, Aksel oynadığı futbol ve attığı gollerle ön plana çıkan isim oldu.

Maçın ilk devresinde, Yunus ve Gökşan'ın eksikliklerine rağmen Çanakkale iyi kapanırken, Ozanköy'ün ataklarını karşılamayı başardı.

İkinci devrede Ozanköy'ün baskısı sıklaştı. Ataklarını artıran Ozanköy'de 56'da Hasan Yanaroğlu takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk golden sonra ikinci gol için ataklarını daha da artıran Ozanköy, Aksel ile 2 farkı buldu. 2-0

Aksel, 88'de maçın skorunu belirledi. 3-0