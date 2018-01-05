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Ozanköy bombaları patlatmaya devam ediyor

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Ozanköy bombaları patlatmaya devam ediyor
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İsa TABAK

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi son sırada tamamlamasına rağmen, ikinci devreyi play out oynamadan tamamlamayı hedefleyecek olan Ozanköy, transferde bombaları patlatmaya devam ediyor.

Ozanköy, Ertaç transferinden sonra geçtiğimiz sezon Yalova forması altında başarılı maçlar çıkaran İsrael Abia’yı da menejer Tekin Birinci aracılığı ülkeye getirip, futbolcuya başkan Sami Otçuoğlu’nun ofisinde imzayı attırdı.

Bu arada Ozanköy’de antrenmanlara gelmekte sıkıntı yaşayan Hüseyin Aydıngönül ile yollar dostça ayrılırken, futbolcunun Girne bölgesinden bir ekiple anlaşması bekleniyor.

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