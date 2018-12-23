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Ozanköy, ben de varım dedi

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Ozanköy, Düzkaya’yı golcüsü Bekir’in penaltıdan attığı golle mağlup ederek zirve yarışına yeniden ortak oldu. Bekir’in kırmızı kart gördüğü maçı kaybeden Düzkaya, zirve yarışında darbe aldı

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Ozanköy, ben de varım dedi
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Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Ali Akçınar, Özal Çağlayan

Düzkaya: Yunus, Mustafa, İbrahim (75’ Tahir), Okan, Nersin, Bilal, Reşat (46’ Uğur), Sedat, Serkan (80’ Devrim), Hasan, Süleyman

Ozanköy: Feyyaz, Ersal (88’ Nedim), Julian, Bekir, Aksel, Murat (60’ Hasan Besim), Muhammet (76’ Ahmet), Mustafa Çiçekli, Aytun, Ali, Saydam

Gol: 38’ (P) Bekir Kırmızı Kart: 70’ Bekir (Ozanköy)

K-PET Birinci Lig’in kırmızı – beyazlı komşu 2 ekibinin mücadelesinde Ozanköy, Düzkaya’yı golcüsü Bekir’in penaltıdan attığı golle mağlup ederek zirve yarışına yeniden ortak oldu. Bekir’in kırmızı kart gördüğü maçı kaybeden Düzkaya, zirve yarışında darbe aldı.

Ozanköy’ün sarı siyahlı formayla çıktığı maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken, maçın 38. dakikasında Ozanköy’ün penaltı vuruşunu Bekir ağlara gönderek ilk devrenin skorunu belirledi. 0-1

İkinci devrede Düzkaya’nın maçı eşitleme çabaları sonuç vermezken, Ozanköy’ün golünü atan Bekir, kırmızı kart gördü. Ozanköy 10 kişi kalmasına rağmen, maç sonuna kadar skoru koruyarak maçı 1-0 kazanıp, 24 puana yükselip, Düzkaya ile arasındaki farkı 1’e indirdi.

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