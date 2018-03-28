Ozanköy, Akacan ile yeniden doğuyor

K-PET Süper Ligi Girne bölgesi takımlarından Ozanköy, hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Ozanköy’ün başında yer alan genç ve başarılı başkan Sami Otçuoğlu, Ozanköy için dev bir adım atarak başarılı iş adamı Bulut Akacan’ın sahibi bulunduğu Akacan Holding ile anlaşmaya vardı. Akacan Holding ile Ozanköy yönetimi arasında bugün gerçekleşen anlaşma sonucunda hayata geçmesi kararlaştırılan sponsorluk anlaşması ile kulübün ismi değişti. Ozanköy Spor Kulübü’nde bugün yapılan toplantıda Ozanköy Spor Kulübü adının, “Akacan Ozanköy Spor Kulübü” olarak değiştirilmesine karar verildi.

Karşılaşmalar “Akacan Ozanköy Spor Kulübü” Adı Altında Oynanacak

K-PET Süper Ligi Girne bölgesi takımlarından Ozanköy, karşılaşmalara uzun bir süre “Akacan Ozanköy Spor Kulübü” adı altında çıkacak. Akacan Holding ile Ozanköy yönetimi arasında gerçekleşen anlaşma sonucunda hayata geçmesi kararlaştırılan sponsorluk anlaşması, bugünden itibaren kulübün ismi uzun bir süreliğine değişti. Bulut Akacan: "Takıma Güvenim Tam" Akacan Holding Yönetim Başkanı Bulut Akacan yaptığı açıklamada, “ Ozanköy takımı liglerin sonuncu sırada olmasına rağmen bugün ki yaptığımız toplantıda Ozanköy başkanı Sami Otçuuğluna, idari ve teknik kadromuza ve oyuncularımıza güvenimizi beyan ettik. Takım düşsede arkasında duracağımıza söz veriyorum” dedi. Önümüzde ki yıl hedefimiz takımı üst sıralara taşımak, eğer takım düşerse Şampiyon olarak tekrar üste çıkarmak için hep birlikte el ele vereceğiz” açıklamasında bulundu. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, sezon boyunca yarıştıkları tüm kulvarlarda başarılar diliyorum.

Sami Otçuoğlu: “Profesyonel ve daha ciddi Bir Yapı Kurmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız”

Ozanköy Başkanı Sami Otçuoğlu bugünki toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Akacan Holding ile sponsorluk anlaşmasını, bugün itibariyle hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu nedenle “ Bugün gerçekleşen toplantıda takımımızın lig sonuncusu olmasına rağmen bize destek çıkmaya kabul eden iş adamı Bulut Akacana bir kez daha teşekkür ederim. Amacımız spor klubünü ilerleyen günlerde hem altyapı, hem de ekonomik yönden kendi ayakları üstünde duran bir yapı haline getirmektir” dedi. Bugün KKTC’nin bölge olarak incisi olan Ozanköy, hemen hemen Girne bölgesinde yasayan iş insanların ikametgah ettiği bölgedir biz de bölgemizde yaşayan bu insanların desteğini almak için daha profesyonel daha ciddi ve çağdaş bir yapı kurmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Anlaşmanın, tüm Ozanköy camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, yönetimimize tam destek verenlere teşekkürlerimi sunarım” dedi.