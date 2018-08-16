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Ozaner hızlı başladı

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Ozaner hızlı başladı
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K-PET Birinci Lig ekibi Akova'nın yeni başkanı Cengiz Ozaner, transferde önemli hamleler yapmaya başladı. Sermen Vudalı döneminde kaleci Çağatay ve Hasan Gabira'nın transferlerini gerçekleştiren Akova, geçtiğimiz gün de Derviş ve İsmet Paşa'yı transfer etmişti. Akova dün ise Hüseyin Genel'i transfer ederken, Mesarya'ya transferi gündemde olan İrfan'ı takıma geri döndürdü. Yeni transferler için çalışan Akova, Derviş, Hüseyin Genel, İsmet Paşa ve Hasan Gabira'yı bonservisli, Çağatay'ı ise kiralık olarak transfer etti.

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