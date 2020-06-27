Ozan Tufan Fenerbahçe'ye hayat verdi

Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Jailson (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici (Dk. 76 Tolgay Arslan), Rodrigues, Muric
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 43 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın (Dk. 74 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 60 Ndayishimiye), Gökhan Töre, Acquah, Hafes (Dk. 61 Kjartansson), Umut Bulut (Dk. 74 Fofana)
Goller: Dk. 70 Muric, Dk. 90 ve 90+6 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 81 Ndayishimiye, Dk. 89 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Gökhan Töre ((BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 46'ya çıkarırken, BtcTurk Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı.
Mehmet Ekici sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici maçın 76. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan’a bıraktı. 30 yaşındaki futbolcunun durumu müsabaka sonrası yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.
Rodrigues Göztepe karşısında yok
Fenerbahçe’nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, maçın 77. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Rodrigues haftaya oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.