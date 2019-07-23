Ozan, sarı - kırmızıyı giydi

Kalecisi Cenk'i gözden çıkaran Çetinkaya'nın, Doğan Türk Birliği'nden kiralık olarak transfer ettiği kaleci Ozan Mercan, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Sarı kırmızılı formasını giyen Ozan, Çetinkaya'nın dün gece gerçekleştirdiği antrenmanda önce yeni takım arkadaşlarıyla tanışırken, daha sonra antrenmanını yaptı.
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