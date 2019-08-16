Özakıncı: Hedefimiz bir üst lige çıkmak

Necati KÜLAHLILAR

Yeni sezoda yeniden görev yapacağı Ortaköy'ü BTM Birinci Ligde şampiyonluğa taşımayı hedefleyecek olan teknik adam Fırat Özakıncı, hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fırat Özakıncı'nın açıklamaları şöyle:

"Ortaköy'ün yeni sezonda hedefi her zaman olduğu gibi bir üst lige çıkmaktır. Bunun için mücadele edeceğiz.

Geçen yıl son haftalarda ligin zirvesini ilgilendiren maça çıkarak hiç bir şaibeye müsaade etmeden belirleyici bir takım olduk. Bu yıl inşallah zirveyi zorlayacak bir takım yaratırız.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte Ortaköy alt yapıya da yöneldi. Kulübün alt yapısından futbolcu yetiştirmek için çalışmalar sürüyor."