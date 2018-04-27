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Oyuncuların eksikliğini taraftar giderecek

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Yeniboğaziçi, mutlak kazanmak zorunda olacağı Gençler Birliği maçında dört önemli oyuncusu İsmail Tırlık, Hasan Aktaş, Mehmet Çağakan ve Ahmet Yalçın’dan yararlanamayacak. Ultra Aysergi taraftar grubu ise tribünlerden futbolcularına büyük destek vermeye hazırlanıyor

Oyuncuların eksikliğini taraftar giderecek
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Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Lig’de bugün oynanacak 29. hafta maçları içerisinde en can alıcı maçlardan biri Doğu bölgesinin 2 ekibi Yeniboğaziçi ile Gençler Birliği arasında oynanacak.

Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı’nda oynanacak olan ve Fehim Dayı’nın yöneteceği Yeniboğaziçi – GençlerBirliği maçı özellikle ev sahibi Yeniboğaziçi mutlak kazanmak zorunda olacak.

Play out grubu maçlarına kalmak ve avantajlı bir puan tablosu hedefleyen Yeniboğaziçi’nde, 4 önemli futbolcu GençlerBirliği maçında forma giyemeyecek. Takımın önemli isimlerinden İsmail Tırlık 4 sarı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Hasan Aktaş’ın bileği alçıdan çıkmasına rağmen futbolcu henüz oynayacak duruma gelmedi. Takımın yıldızı Mehmet Çağakan’ın ise pubis sakatlığı oynamasına engel oluyor. Genç forvet Ahmet Yalçın ise dizindeki sakatlık nedeniyle takımı için büyük önem taşıyan maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan ve son antrenmana katılmayan Haşim’in ise maçta oynaması bekleniyor.

Bu arada tribünlerin renkli gruplarından Ultra Aysergi grubu maç için özel hazırlık yaparken, bugün tribünlerden futbolcularına büyük destek vermeye hazırlanıyor.

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