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Oyuncu değiştirme sayılarında değişikliğe gidildi

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, K-Pet Süper Lig’in 23. ve 24.haftası ile K-Pet 1.Lig’in 23. Haftasının ve kupanın programlarını açıklarken, oyuncu değiştirme sayılarında da değişikliğe gitti

Oyuncu değiştirme sayılarında değişikliğe gidildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası liglerin 18 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada FIFA’nın kulüplere önerdiği 5 oyuncu değişikliği hakkı KTFF tarafından da uygulamaya konulacak. Federasyondan yapılan açıklamada maç programları da ilan edildi.

5 oyuncu değişikliği uygulamaya girdi

KTFF Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geriye kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir.”

Lig ve kupada program belirlendi

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda maç programları da belli oldu. Buna göre Süper Lig’in ilk 2 haftası ile 1.Lig’in ilk haftasının programı belli oldu.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nın yarı final 1.maçları da 24 Haziran 2020 Çarşamba günü oynanacak. Kupa eşleşmeleri 4 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.30’da çekilecek kura ile belirlenecek. 

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