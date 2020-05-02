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"Oynayacaksak doğru zaman çok önemlidir"

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Salih Kaplan, “Sıcaklarda 4 haftada hazır hale gelmek kolay değildir. Varsın ligler iptal edilsin. Eğer oynayacaksak doğru zaman doğru yer çok önemlidir.” açıklamasını yaptı

"Oynayacaksak doğru zaman çok önemlidir"

Dörtyol’un deneyimli defans futbolcusu Salih Kaplan, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol’da forma giyen Salih Kaplan’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Yaz sıcağında bu sahalarda yükleme antrenmanları yapıp, 4 haftada hazır hale gelmek kolay değildir.

Siz moral bulacaksınız diye kimsenin hayatını veya kariyerini riske atamazsınız. Bu işler keyfi olmaz. Varsın ligler iptal edilsin; kimse çıkmasın, kimse düşmesin.

Bu yıl gerekiyorsa yok sayılsın. Ama bizim sağlığımız riske edilmesin. Eğer oynayacaksak doğru zaman doğru yer çok önemlidir.”

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