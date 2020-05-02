"Oynayacaksak doğru zaman çok önemlidir"

Dörtyol’un deneyimli defans futbolcusu Salih Kaplan, futbol antrenmanlarının ve maçlarının başlama düşüncesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol’da forma giyen Salih Kaplan’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:
“Yaz sıcağında bu sahalarda yükleme antrenmanları yapıp, 4 haftada hazır hale gelmek kolay değildir.
Siz moral bulacaksınız diye kimsenin hayatını veya kariyerini riske atamazsınız. Bu işler keyfi olmaz. Varsın ligler iptal edilsin; kimse çıkmasın, kimse düşmesin.
Bu yıl gerekiyorsa yok sayılsın. Ama bizim sağlığımız riske edilmesin. Eğer oynayacaksak doğru zaman doğru yer çok önemlidir.”