"OY"na Maraş

Geride kalan sezonda K-PET Birinci Lige veda eden ve BTM Birinci Lige düşen Maraş'ta genel kurul gerçekleştirildi.

Maraş kulüp lokalinde gerçekleştirilen genel kurula üyeler de ilgi göstererken, tek aday olan Hasan Oy, üyelerin onayıyla yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Gökhan Bülbül'den görevi devralan Hasan Oy'un daha önceki başkanlık görevinde Maraş, başarılarıyla dikkat çekmişti.