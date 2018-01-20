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Oyna Hamitköy

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Oyna Hamitköy
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk tur mücadelesinde Gençlik Gücü ile Hamitköy, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan Hamitköy, adını bir üst tura yazdırdı.
İlk devreyi 3-0 önde tamamlayan Hamitköy'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hakan, 28. dakikada Toykan ve 41. dakikada Özgür kaydetti. Gençlik Gücü'nün gollerini ise 55. dakikada Uğur ve 79. dakikada Debola attı. Maçta Hamitköy'ün 2, Gençlik Gücü'nün 1 golü geçersiz sayıldı.
 

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