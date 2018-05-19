K-Pet Süper Play Out ikinci karşılaşmasında rakibi Gençler Birliği’ni, Ndue’nin golleriyle 2-1 mağlup eden Gençlik Gücü, Süper Lig’de kalmayı garantiledi. Gençler Birliği ise kaderini son maça bıraktı

STAD: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğulları

GENÇLER BİRLİĞİ: Ali Aydemir, Ahmet, Kadir Erol, Sinan Öğüt, Emir Dolu, Berk(Dk.46 Ömer), Hüssain Saddam, Hasan Sarıoğlu, Mehmet Koyuncu, İbrahim Köse, Tonbara Tiongoli

GENÇLİK GÜCÜ: Seyit, Agit Altan, Ali Akbulut, Hakan Karacaoğlu, Yusuf Palaz, Ndue, Abdullah(Dk.67 Ahmet Can Tokmak), Sezgin, Debola, Derviş, Özcan TD: Niyazi Göksun GOLLER: Dk.56 Emir Dolu(G.Birliği),Dk.40 ve Dk.73 Ndue(Gençlik Gücü)

K-Pet Süper Play Out ikinci karşılaşmasında rakibi Gençler Birliği’ni 2-1 mağlup eden Gençlik Gücü, Süper Lig’de kalmayı garantiledi.

4’üncü dakikada, Gençler Birliği kontratağında İbrahim Kara kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan dışarı gitti

12’nci dakikada, Sezgin Dağ’ın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

15’inci dakikada, Gençlik Gücü köşe atışında Ali Akbulut’un kafa vurduğu top üstten az farkla dışarı gitti.

23’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Ali Akbulut’un ceza sahası dışından sert şutunda top üst kale direğinden geri döndü, ofsayıt gerekçesiyle pozisyon devam etmedi.

40’ıncı dakikada, Gençler Birliği ceza sahasında savunmanın topa el ile oynamasına Gençlik Gücü futbolcuları penaltı itirazı yaparken, uzaklaşmakta olan topa Ndue Mujeci ceza sahası çizgisi üzerinden yerden ve sert vurarak topu ağlara gönderdi, Gençler Birliği:0 – Gençlik Gücü:1.

İlk devre 1-0 Gençlik Gücü üstülüğünde tamamlandı.

48’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Abdullah’ın soldan ortasında ceza sahasında Ndue Mujeci kafa vurdu, top üstten dışarı çıktı.

60’ıncı dakikada, sağdan gelişen Gençler Birliği atağında Mehmet Koyuncu kaybettiği topla buluşan Emir Dolu sert bir şutla topu ağlara gönderdi, Gençler Birliği:1 – Gençlik Gücü:1.

70’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Ndue’nin soldan ortasında oyuna sonradan giren Ahmet Can gelişine vurdu top yandan auta çıktı.

72’nci dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında Hakan Karacaoğlu’un ortasında Ndue Mujeci kafa koydu ve yeşil beyazlıları bir kez daha galip duruma yükseltti, Gençler Birliği:1 – Gençlik Gücü:2.

77’nci dakikada, Ahmet Can Tokmak’ın ortasında Debola Daniel Ogun Seye kaleciden önce kafa vurdu, ancak top yandan az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Gençlik Gücü 2-1 kazanarak Süper Lig’de kalmayı garantiledi.