Oyna GG Futbol Akademisi eğitimde

Oyna GG futbol Akademisi açıdan bilinçli sporcular yetiştiriyor. UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzman Diyetisyen Nazife Hürer, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Oyna GG Futbol Akademisi futbolcularına ve velilerine "Yeterli ve Dengeli Beslenme" adlı seminer bir gerçekleştirdi. Seminerde Uzman Diyetisyen Nazife Hürer, sporcuların yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparken, antrenman öncesi ve sonrası beslenmenin ne kadar önemli olduğunu belirterek konuyla ilgili sporcuları ve aileleri örneklerle bilgilendirdi. Uzman Diyetisyen Hürer, futbolcuların müsabaka öncesinde ve sonrasında da nelere dikkat etmeleri, neler tüketmeleri gerektiğine de dikkati çekerek futbolcuları bilgilendirdi. Çok yararlı geçen seminerin ardından futbolcularımız bundan böyle daha sağlıklı ve başarılı olacaklarına inandıklarını belirttiler.