banner107
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
134 0
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
24 0
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
22 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
77 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
203 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
392 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
84 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
101 0
banner82
banner147

Oyna GG Futbol Akademisi eğitimde

banner27

Oyna GG Futbol Akademisi eğitimde
banner137

Oyna GG futbol Akademisi açıdan bilinçli sporcular yetiştiriyor. UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uzman Diyetisyen Nazife Hürer, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Oyna GG Futbol Akademisi futbolcularına ve velilerine "Yeterli ve Dengeli Beslenme" adlı seminer bir gerçekleştirdi. Seminerde Uzman Diyetisyen Nazife Hürer, sporcuların yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparken, antrenman öncesi ve sonrası beslenmenin ne kadar önemli olduğunu belirterek konuyla ilgili sporcuları ve aileleri örneklerle bilgilendirdi. Uzman Diyetisyen Hürer, futbolcuların müsabaka öncesinde ve sonrasında da nelere dikkat etmeleri, neler tüketmeleri gerektiğine de dikkati çekerek futbolcuları bilgilendirdi. Çok yararlı geçen seminerin ardından futbolcularımız bundan böyle daha sağlıklı ve başarılı olacaklarına inandıklarını belirttiler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.