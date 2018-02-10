Oyna Doğan

Kupa yorgunu Doğan Türk Birliği karşısına puan hedefleyerek çıkan Gençlik Gücü, maçta 3-1 mağlup oldu. Doğan Türk Birliği ise kendisini fazla sıkmadan oynadığı maçı kazanarak, şampiyonluk iddiasını sürdürdü

STAT: Atatürk Stadı. HAKEMLER: Serhan Şimşek, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Çevikdal GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Ali Akbulut, Agit Altan, Ahmet Can Tokmak, Yusuf Palaz, Gökhan Özer, Uğur Sönmez (Hüseyin Paşa), Debola Daniel Ogun Seye, Maiaya Bara Mamadou, Ndue Mujeci, Sergin Dağ (Derviş Özeralp). DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Ozan Mercan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Koral Saymaz, Qadri Olanabe Rahemm, Emek Kırılmaz, Aydın Aygın, Onyekachi Okafor, Adjeman Pamnoe (Kenan Ozan), Ahmet Coşkun (Ahmet Saygı), Selim Saygı (Ali Savaşan). GOLLER: Dk:73 Ndue (Gençlik Gücü); dk:30 Onyekachi Okafor, dk:65 Hasan kanlı, dk:77 Selim Saygı (Doğan Türk Birliği). 18’inci hafta ilk gün karşılaşmasında Gençlik Gücü kendi sahasında rakibi Doğan Türk Birliği’ne 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya kupa yorgunu rakibinden puan veya puanlar almak hedefiyle çıkan yeşil beyazlı takım, kalesinde beklenmedik goller görünce bir önceki hafta olduğu günü dün de sevinemedi. 11’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün soldan kazandığı köşe atışını Ahmet Can Tokmak kullandı, kaleye paralel giden top, Uğur Sönmez’in kafasını sıyırarak dışarı çıktı. 20’nci dakikada, soldan gelişen Doğan Türk Birliği atağında topla ceza sahası içerisinde buluşan Aydın Aygın önce kontrol ettiği topa rakibinden sıyrılarak vurdu, top az farkla üsten dışarı gitti. 31’inci dakikada, bu kez sağdan gelişen Doğan Türk Birliği atağında Selim Saygı’nın yerden gönderdiği topa Sezgin Dağ vuramadı, topu önünde bulan Onyekachi Okafor dokunarak topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:0 – Doğan Türk Birliği:1. 45’inci dakikada, soldan çizgiye kadar inen Gençlik Gücü futbolcusu Debola Daniel Ogun Seye’nin kestiği topa Ndue Mujeci kaleci sahası içerisinde dokunamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Doğan Türk Birliği’nin 1-0’lık galibiyetinde kapandı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi Gençlik Gücü oldu. 48’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün soldan kazandığı köşe atışını Ahmet Can Tokmak kullandı, önce Ndue Mujeci ardından Maiaya Bara Mamadou’nun kafa vuruşlarında top az farkla yandan oyun alanını terk etti. 65’inci dakikada, Doğan Türk Birliği’nden Koral Saymaz’ın sert şutunda kaleci Ferhat Oğlak topu kornere çeldi. Aydın Aygın’ın kullandığı köşe atığında topa iyi yükselen Hasan Kanlı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:0 – Doğan Türk Birliği:2. 73’üncü dakikada, Debola Daniel Ogun Seye yapılan hareket sonrasında Gençlik Gücü sağdan ceza sahası çizgisi önünden serbest vuruş kazandı. Ahmet Can Tokmak’ın ön direğe gönderdiği top önce Debola Daniel Ogun Seye’nin vuruşunda kaleci Ozan Mercan’dan döndü, dönen topu Ndue tamamladı, Gençlik Gücü:1 – Doğan Türk Birliği:2. 77’nci dakikada, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken yerden sert vuran Selim Saygı farkı yeniden iki yükselterek takımını rahatlattı, Gençlik Gücü:1 – Doğan Türk Birliği:3. 81’inci dakikada, Maiaya Bara Mamadou’nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Ahmet Can Tokmak gelişine vurdu, top kaleci Ozan Mercan’ın kucağına gitti. 83’üncü dakikada, Debola’nın sağ çaprazdan şutunda top yan kale ağlarında kaldı. arşılaşma konuk takım Doğan Türk Birliği’nin 3-1’lik galibiyetinde tamamlandı.