Oy: Önceliğimiz Birinci Lige geri dönmek

Maraş Gençlik’in yeni başkanı Hasan Oy, önceliklerinin kulüp tesislerinin tadilatı ve Birinci Lige geri dönmek olduğunu açıkladı

Maraş Gençlik’te yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanlığına getirilen Hasan Oy, önceliklerinin kulüp tesislerinin tadilatı ve Birinci Lige geri dönmek olduğunu açıkladı.

Sadece 6,000 TL borcu olan Maraş’ın üçüncü kez başkanlığına getirilen Hasan Oy, yaptığı kısa açıklamada göreve başlarken ilk iş olarak kulüp binası ile tesislerin tadilat ve iyileştirilmesine önem vereceklerini belirtti.

Rahat çalışabilecek ortamları yaratmak istediklerini söyleyen Hasan Oy, gelinen noktada durumun hiç de iç açıcı olmadığını, geride kalanları irdelemenin birşey kazandıramaycağını ifade etti. Önlerine bakacaklarını belirten Hasan Oy, mevcut kadro ile yapılacak görüşmelerden sonra takımda kalacakların belirleneceğini, daha sonra ise transfere yöneleceklerini söyledi.

Hasan Oy, takım kadrosuna da nokta transfer yaparak hedeflerinin tekrar Birinci Lige geri dönmek olduğunun altını çizerken, yeni dönemde birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu iki üç gün içinde açıklayacağını söyledi.