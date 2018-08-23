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Ousmane, İskele' de

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Ousmane, İskele' de
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K-PET Süper Lig'deki İskele temsilcisi Gençler Birliği 1 yabancı futbolcusunu belirledi. Gençler Birliği, geçtiğimiz sezon Yeni Boğaziçi'nde başarılı bir sezon geçiren Ousmane ile anlaştı. Savunmasını Ousmane ile güçlendiren İskele ekibi yeni bir yabancı futbolcuyu denemeye alırken, Halil Türen ve Barış Dağ'ın transferlerini bitirememenin sıkıntısını yaşıyor. Kırmızı siyahlılar Cumartesi günü GHE, Pazar günü ise Yeni Boğaziçi ile hazırlık maçı yapacak.

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