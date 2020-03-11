Ötüken’in çilek transferi Serhat

Ötüken şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapmaya devam edip, çilek transfer olarak Serhat Özuğurlu’yu da kadrosuna kattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Ötüken de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapmaya devam ediyor. Ötüken, son olarak Serhat Özuğurlu’yu da kadrosuna kattı.

Serhat Özuğurlu son olarak 14 golle en golcü oyuncu olarak Yeni Boğaziçi’nde BTM Birinci Ligde şampiyonluk yaşamıştı. Transferlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ötüken başkan yardımcısı Yard. Doç. Dr. Emin Onuş, çilek transfer olarak değerlendirdiği Serhat Özuğurlu’nun transferi için çok uğraş verdiğini söylerken, başarılı sağ kanadın takımın hücum bölgesine büyük güç katacağına vurgu yaptı.”

Ötüken, BTM 2. Lig 2. Grupta Boğaziçi, Civisil ve Ardahan ile mücadele edecek. Ötüken, ilk haftada Boğaziçi ile karşılaşacak.”

