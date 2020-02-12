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Ötüken’e tecrübeli stoper

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Ötüken transfer atağını sürdürürken, başkan yardımcısı Doç. Dr. Emin Onuş’un eski takım arkadaşı olantecrübeli stoper Zeki Taçsoy’u transfer etti

Ötüken’e tecrübeli stoper

BTM İkinci Lig takımlarından Ötüken transferlere başlarken, tecrübeli stoperZeki Taçsoy’utransfer etti. Zeki Taçsoy, Süper Ligde Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, Değirmenlik ve Yeni Boğaziçi formaları giymişti.

Şampiyonluk için iddialı bir takım kurmak isteyen Ötüken, Zeki Taçsoy transferi ile transferde ikinci adımını atarken, savunmasını sağlama aldı.

Kulübün başkan yardımcısı Doç. Dr. Emin Onuş yaptığı açıklamada;“Doğuhan transferinden sonra tecrübeli bir ismi daha kadrolarına kattıklarını belirtti. 3 yıl önce Süper Ligde Zeki ile birlikte YeniBoğaziçi’nde takım arkadaşıydık. Zeki Taçsoy bir defans oyuncusunda olması gereken tüm özelliklere sahiptir.

Defans hattında lider duruşu ve agresifliği, geriden oyun kuruşu en büyük özellikleridir. Bu özelliklere sahip olan Zeki’yi transfer ettiğimiz için çok mutluyuz.”

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